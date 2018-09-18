Яблочный пирог, который затмит Шарлотку — готовить еще проще

Вашему вниманию предлагаем вкусный яблочный пирог на кефире, он вкуснее шарлотки, а готовить легче. Чем он хорош: яблоки не погружаются в тесто, а просто выкладываются сверху, значит, лучше пропекаются. Тесто готовится намного легче и быстрее, чем для шарлотки, поэтому за короткое время вы перемешаете все ингредиенты для теста и сразу поставите выпекаться в духовку. Ничего долго взбивать миксером не нужно, что уже экономит время.

Бывает выпечка настолько дорогая (включает миндальную муку или кокосовое молоко), что не каждый семейный бюджет выдержит такие траты. А сегодняшний рецепт можно смело отнести к экономичным десертам. У каждой хозяйки всегда найдутся остатки кефира в холодильнике, а яблоки часто можно встретить на прилавках по низким ценам. Если эти плоды выросли у вас на даче, то пирог можно испечь буквально за копейки.

Ингредиенты для пирога:

500 г муки;

2 шт. куриных яиц;

200 г сахарного песка;

0,5 чайн. л. соды;

1 щепотка соли;

3 яблока;

200 г кефира.

Как приготовить яблочный пирог на кефире

Перед началом приготовления важно включить духовку, чтобы выпечка получилась идеальной и полностью пропеклась. Позднее включение духовки может привести к тому, что верхушка подрумянится, а низ останется сырой. Сразу устанавливаем 180°. Берем миску для замеса теста: вбиваем туда куриные яйца и всыпаем сахарный песок, взбиваем венчиком, пока сахар не растает. Миксер не обязательно использовать, тесто и так будет пышным. Вливаем кефир ко взбитой яичной массе и снова размешиваем венчиком. Подсыпаем немного муки, щепотку соли и соду. Снова берем венчик и размешиваем. Добавляем муку, которая осталась, чтобы получилось не очень жидкое тесто. Получаем идеальное тесто для пирога, оно тягучее и невесомое. Оно легко поднимется и в то же время не упадет, как это часто бывает с шарлоткой. Переливаем тесто в форму, а сверху раскладываем кусочки яблок, нарезанные произвольно крупными кубиками. Кожуру с яблок советуем срезать, чтобы начинка получилась нежной и сочной. Выпекаем пирог в разогретой духовке, засекаем 40 минут. Время прошло, и мы вынимаем ароматный яблочный пирог, который затмит шарлотку и выглядит очень аппетитно. А готовить его еще проще, чем классическую шарлотку. Готовый чуть остывший пирог вынимаем из формы и присыпаем сахарной пудрой для усиления сладости и придания десерту красоты.

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