Яблочный пирог, который затмит Шарлотку — готовить еще проще
Вашему вниманию предлагаем вкусный яблочный пирог на кефире, он вкуснее шарлотки, а готовить легче. Чем он хорош: яблоки не погружаются в тесто, а просто выкладываются сверху, значит, лучше пропекаются. Тесто готовится намного легче и быстрее, чем для шарлотки, поэтому за короткое время вы перемешаете все ингредиенты для теста и сразу поставите выпекаться в духовку. Ничего долго взбивать миксером не нужно, что уже экономит время.
Бывает выпечка настолько дорогая (включает миндальную муку или кокосовое молоко), что не каждый семейный бюджет выдержит такие траты. А сегодняшний рецепт можно смело отнести к экономичным десертам. У каждой хозяйки всегда найдутся остатки кефира в холодильнике, а яблоки часто можно встретить на прилавках по низким ценам. Если эти плоды выросли у вас на даче, то пирог можно испечь буквально за копейки.
Ингредиенты для пирога:
- 500 г муки;
- 2 шт. куриных яиц;
- 200 г сахарного песка;
- 0,5 чайн. л. соды;
- 1 щепотка соли;
- 3 яблока;
- 200 г кефира.
Как приготовить яблочный пирог на кефире
Перед началом приготовления важно включить духовку, чтобы выпечка получилась идеальной и полностью пропеклась. Позднее включение духовки может привести к тому, что верхушка подрумянится, а низ останется сырой. Сразу устанавливаем 180°.
Берем миску для замеса теста: вбиваем туда куриные яйца и всыпаем сахарный песок, взбиваем венчиком, пока сахар не растает. Миксер не обязательно использовать, тесто и так будет пышным.
Вливаем кефир ко взбитой яичной массе и снова размешиваем венчиком.
Подсыпаем немного муки, щепотку соли и соду. Снова берем венчик и размешиваем. Добавляем муку, которая осталась, чтобы получилось не очень жидкое тесто.
Получаем идеальное тесто для пирога, оно тягучее и невесомое. Оно легко поднимется и в то же время не упадет, как это часто бывает с шарлоткой.
Переливаем тесто в форму, а сверху раскладываем кусочки яблок, нарезанные произвольно крупными кубиками. Кожуру с яблок советуем срезать, чтобы начинка получилась нежной и сочной.
Выпекаем пирог в разогретой духовке, засекаем 40 минут. Время прошло, и мы вынимаем ароматный яблочный пирог, который затмит шарлотку и выглядит очень аппетитно. А готовить его еще проще, чем классическую шарлотку.
Готовый чуть остывший пирог вынимаем из формы и присыпаем сахарной пудрой для усиления сладости и придания десерту красоты.
Валя
Судя по количеству жидкостей муки нужно не 500 грамм, а 250 грамм. Кстати на фото 1 яйцо вместо 2-х, и сливочное масло, которого не в рецепте. Как достали эти фейковые рецепты. Автора на мыло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тоже обратила внимание. В принципе тесто как на оладьи. Ни о чем рецепт.
Тесто как на оладьи. Ерунда.
Татьяна
Точно! Как только увидела в составе рецепта кефир, сразу подумала, что никакой пирог из этого не получится
Ирина
Этот пирог я делаю уже больше 30 лет, в основном осенью, когда много дешёвых яблок. Выверенные пропорции: 2 яйца растереть с 1-м стаканом сахара, 2-мя ложками сливочного маргарина, 0,5 бутылки кефира или кислого молока, 0,5 чайной ложки соды, погашенной в кефире (можно положить разрыхлитель теста) и мука до густоты сметаны. На дно формы, смазанное маслом и посыпанное сухарями, положить нарезанные яблоки (можно посыпать молотой корицей) и залить полученной массой. Выпекать в горячей духовке минут 40. Последний раз готовила на прошлой неделе.
ольга
полностью с вами согласна.. набирают просмотров и по сути пшик.. слышала звон -но не знает где он!
Масло для смазывания формы для выпечки
Татьяна
Ответ Вале. Можно выпекать и без масла и без яиц. Кефир, сода, мука. Плюс яблоки, лучше антоновка. Сахар-соль — по вкусу. Попробуйте, не пожалеете. Я пеку оладьи с яблоками. Опять же кефир, сода, мука, яблоки. Но тесто пожиже.
нина
Все правильно на 200 гр кефира и 2 яйца тесто будет, как на оладьи. И сверху ложаться яблоки, пирог получается вкусным. А масло по желанию можно чуть растопить и положить в тесто, при этом структура теста почти не изменится. А как пишите на 200 гр кефира и 2 яйца 250 гр муки- это будет тесто на тонкие блинчики. Вы сначала попробуйте потом говорите. Повара….
fila112@yande[x.ru
Согласна с вами! фигня какая- то! про масло вообще непонятно )
Kira
Как порог может быть вкуснее шарлотки, у которой по рецепту и факту бисквитное тесто, этой предлагаемой размазни, абсолютно не сдобной, из 500 граммов муки и 1 стакана кефира.?!!!! Автора рецепта надо пожизненно кормить таким «вкусным пирогом!!», чтобы не выкладывал в интернете подобную пакость.
Анна
Спасибо большое за рецепт,— получилось Очень вкусно! (добавила в тесто немного манки и горсточку изюма выдержанного в кагоре)
Елена
Сам автор пробовал эту фигню? Делаю постоянно шарлотку(пышную ароматную), а эту дрянь муж есть отказался.
Только что испекла, так как кефир нужно было использовать. Отвратительный рецепт. С шарлоткой классической рядом не стоял! Не переводите продукты! Из кефира жарьте оладьи, а шарлотку пеките без кефира
Маша
Всё делала по рецепту, но пирог не получился. Тесто сырое, хотя по краям хрустящее.
Марина
Рецепт не верный…муки очень много.
Юлия
Да, тугой жесткий блин получился🙄🙊
Татьяна
Я ,приготовить по вышеуказанному рецепту,чтобы как-то защитить автора …но,тщетно.Почему я это решила сделать не знаю,наверное, потому что на фото, он уж очень аппетитный,но таким может быть только пирог на песочном тесте.Вывод…не все золото,что блестит!!!
Наталья
Абсолютно согласна с предыдущими комментариями.Чтобы пирог получился вкуснее , необходимо 100г мягкого сливочного масла,а так это просто коврижка!!!
Галина
Меня смущает количество сахара 200г, лучше буду печь шарлотку
Ирина
Соду надо погасить в кефире, тогда все получится.
Напишу свой рецепт! Всегда безупречен! Стакан яиц (примерно 4-5 штук).стакан сахара.стакан муки.разрыхлитель или сода гашеная уксусом.ванильный сахар пакетик.Взбить миксером яйца с сахаром,затем постепенно добавляем муку не прекращая взбивания в конце соду гашеную и ванильный сахар Предварительно подготовленные яблоки(лучше антоновку) уложить вниз формы и залить бисквитной массой.Яблоки по желанию можно и в середину уложить.В разогретую духовку до 180-200 градусов поставить свой пирог время от времени проверять на готовность.Как верх подрумянился вынимай .остуди .выложи на красивую тарелочку и опудри сахарной пудрой.Пожелай всем приятного аппетита.Попробуйте.думаю что претензий к рецепту не будет.Этот метод быстрого приготовления бисквита можно использовать и для торта.
Ваще без соды и ванилина прекрасно получается. В яблочном корица интереснее
Ирина
Соду в бисквит не добавляю, яблоки посыпаю корицей. Выпекаю приблизительно минут 40, без всяко
Ирина
Соду в бисквит не добавляю, яблоки посыпаю корицей. Выпекаю приблизительно минут 40, без всякой проверки на готовность. Остывает бисквит в духовке, чтобы не осел.
Галина
Если вам покажется.что тесто жидковатое можно еще добавить муки.но,немного.Сейчас мука не совсем отвечает своим качеством поэтому регулируйте по усмотрению
«Ничего долго миксером взбивать не надо!» (с) Только венчиком сахар в яйцах растворим!..
фигня а не пирог
Ирина очень вкусно.Все плучилось.Спасибр за рецепт.
Ирина
Меня терзают смутные сомненья. Не рискну. 0,5 кг муки — явный перебор(
Тамара
Вчера испекла, муки положила где-то 250-300 грамм (по моему все таки 500гр. действительно много), но и все же немного середина не пропеклась.
Сахара клала 200гр.- самое то, так как яблоки у меня были кисленькие (и брала яблок 7 штук).
Мой вердикт таков-лучше шарлотки нет!!!
Ольга
У меня тесто самое простое, результат всегда отличный! На стакан сметаны, стакан сахара, 2 стакана муки, гашения сода, яблоки, корица, никаких яиц. Замешиваем все инградиенты, чтоб получилось мягкое тесто, которое можно раскатать или размять по форме, сверху- дольки яблок, присыпать корицей и сахаром по вкусу и, в разогретую духовку. Получается высокий песочный пирог, который вмиг съедается!
Ирина
Пирог действительно не получился хотя на картинке выглядит даже очень Все полетело в ведро
Ярославна
Здравствуйте! Сделала пирог по Вашему рецепту, он просто великолепный, всей семье очень понравилось, пышный и вкусный. Спасибо за рецепт!
Лидия
Девочки, не пробуйте готовить по этому рецепту. Перевод продуктов и бесполезная трата времени. «ШАРЛОТКА» блин.
Татьяна
Спекла внуку этот .Пышный пирог и вкусный. Муки положила на глаз, вместо кефира положила сметану. Очень даже неплохо, можно печь.
Почему у некоторых не получился,странно.
Ирина
Муки много , яиц мало… Смело сравнили с шарлоткой!, просто шарлатаны! Упростили шарлотку просто , ну кому как… Ну уж муки то 500г явное вранье
Татьяна
Сделала всё по рецепту, но муки очень много (не надо было все пустить), тесто получилость точно не тягучее, маловероятно что пирог получится вкуснее шарлотки)))
Тата
Отвратительный рецепт! Шарлотка и только шарлотка. Просто,быстро,вкусно.
Ирина
Ничего из этого теста не получается! Поверила, испекла и благополучно выбросила. Даже стыдно было было перед детьми. Шарлотку с 9 лет пеку, и тут нате….! Жаль продуктов, времени и электроэнергии. Несладкая, непропекшаяся лепешка. Авторов этих, действительно, на мыло!!!
Наталия
Часто пеку яблочный на кефире, когда остается лишний или молоко скисло. Всё «на глаз», но состав тот же: кефир, 1-2 яйца, сахар около стакана (можно меньше, от яблок зависит), сода, соль, мука(до густоты сметаны), где находятся яблоки(снизу, сверху или в середине) значения не имеет вообще. Всегда быстро, просто, вкусно! Может это и не шарлотка(классическая), но, как десерт, пирог с яблоками замечательный! И что тут может НЕ получиться- удивляюсь.
нина
Вот именно, что может не получиться, Всю жизнь люди пекут на кислом молоке, потому что обычное молоко можно и так выпить. И все получается нормально. Я например делаю пельменное тесто только на кислом молоке. Тесто получается нежное, а не жесткое. Также и пирог пышный, что кого-то неустраивает.
Елена
С недавних пор не готовлю по рецептам непроверенных авторов, только из Ютуба -по отзывам и количеству подписчиков можно понять профессионализм.
Рецепт абсолютно неверный.Автору надо подумать о количестве муки . Из 500 гр.муки получается «футбольный мяч» Исправляйте.
Пеку шарлотку: форму протирая растительным маслом,обсыпают манкой,выкладываю яблоки:на форму в радиусе 26см беру 4-5 яблок(желательно и тех что послаще и те что покислее!)Тесто :взбивают 4 яйца со стаканом сахара,в густую пену и всыпают муки один стакан,чуток корицы(кому нравится).Все взбили и вылели в форму.Духовка 180 градусов,печь 40-45 минут.Нормальные яйца и такипрднимут тесто!никакой моды и уксуса не надо))
Юлия
Сделала все по рецепту, тесто хорошее получилось. Поставила на 40 минут в духовку и решила коментарии к рецепту почитать.. Начиталась в начале негативных отзывов, перепугалась, увидела что у кого-то не пропеклось.. В общем через 40 минут проверила, действительно середина была еще жидкая. В результате пекла наверное 1 час 20 минут и все очень хорошо приготовилось, пропеклось, тесто нежное, вкусное. Так что все зависит от духовки, у всех плита по разному печет. Спасибо за рецепт. Кстати к яблокам я добавила замороженную вишню, чтоб покислее было, тк яблоки сладкие оказались. Результатом довольна!!!!))))
Геннадий
Всегда делаю на кефире, простокваше или ряженке по аналогичному рецепту. Ну, очень вкусно!
Ж
Галина
Отвратительный пирог, пекла в стеклянной посуде, ждала когда бока зарумянятся…жуть. вместо 40 мин 1,5 часа в духовке держала, толку ноль. Тесто сырое, яблоки подгорать начали. Пустая трата времени и продуктов. Шарлотку ничем не заменить.
Инна
Я в шоке от негативных отзывов по поводу кефира. Всю жизнь пеку на кефире и даже, о ужас, без яиц! Так как хочу сберечь здоровье, понизить калорийность выпечки и содержание холестерина.
Светлана
В очередной раз убеждаюсь — у каждого свои рецепты, и если у одного не получилось, а у второго вышел шедевр — это не значит, что рецепт плохой. Просто руки не откуда надо растут А вообще, у каждой хозяйки свои секреты (когда я готовлю, у меня тоже рецепт выпрашивают, а потом удивляются, что у них не получается так же вкусно, якобы утаила секретный ингредиент какой )
Неверующие, на кефире получается прекрасная выпечка, поверьте человеку, который не переносит дрожжей.
николай
я мужчина, и то понял, что муки очень много. С этим количеством муки не то что миксером, ложкой тесто не провернуть. Муки максимум 100 грамм. А автор похоже в жизни ничего не пекла!!!
валентина
вы вообще представляете, сколько это 100 гр муки
Галина
Муки реально много. Когда пеку в первый раз по чужому рецепту, все взвешиваю до грамма, единственная вольность — добавила корицу, яблоки любят корицу. Когда тесто стало все-таки густым (гуще, чем на шарлотку), перестала сыпать муку, взвесила остаток — 105 граммов (в стакан входит 130 гр., если мука просеянная, и ок.160 — если нет). Испекла, всё получилось, пирог вкусный, единственно показалось, что плотный, видимо, все-таки был перебор с мукой. Автор, похоже, сама не пекла, не проверяла, — так, для красного словца переписала рецепт. И да, тоже не люблю небрежность, которая вводит в сомнение — то ли забыли про масло в пошаговом рецепте, то ли картинку бездумно откуда-то взяли… А бывает и наоборот — в рецептуре перечислен ингредиент, а в пошаговых фото его уже нет.
Галина
Ради интереса посмотрела про муку в этом рецепте на других сайтах по запросу — в данном рецепте пирога от 280 гр. до 2-х стаканов (это, примерно, одинаково).
Света
Получилась изначально какая- то хрень, тесто жёсткое. Всё выкинула в унитаз.
Света
Муки очень много, у меня сложилось мнение, что автор ничего не пекла. Надо было в рецепте отразить, что муки берётся 500г, но она вся не уходит в тесто.
Ех пойду печь просто шарлотку, по рецепту своей бабушки.
Отлично все получилось! Но не надо разумеется вымерять все с точностью до грамма, как в рецепте. Муку я положила на глаз. Ориентировалась на консистенцию теста
Людмила.
Все на глаз делаю, ещё добавила немного сливочного масла, в е получилось
Дина
Очень невкусно. Испортила продукты.
Несколько раз пекла по рецепту автора!! Вкусно, очень вкусно! Все пропеклось и запеклось как надо) Просили даже рецептом поделиться! Не надо ругать ни рецепт ни автора!! Спасибо, рецепт уже давно в закладках!!
Лида Я
Заинтриговали. Пойду сделаю,потом отчитаюсь)))
Попробуйте и мой рецепт, пеку уже несколько лет: Шарлотка —кефир 1 стакан, мука 1/5стакана, песок 0/5 стак., яйцо 2шт.,сода 0/5ч.л., щепотка соли . Приятного аппетита!!!
Лида Я
муки 0,5 стакана или 1/5? Но все равно, для такого количества кефира очень мало. Я делаю со сметаной по рецепту обычной шарлотки+2 ст.л. сметаны. Тогда будет мягкой и без корочки.
Пирог пропекся, но по вкусу не понравился. Нежности не хватает.
Лида Я
Сделала. Вкусная, но тяжеловатая. Сверху до выпечки посыпала корицей. Муки сыпала на глаз, но получилось по рецепту.Нежности, на мой взгляд,как раз хватает, даже с избытком, а вот воздушности, как у шарлотки, нет. Для утилизации невкусных яблок годится
Светлана
Я делаю так : ! стакан муки, 1 стакан сахара, 3 яйца . Смешиваю сахар с 3 шт яиц и добавляю 1 ст муки Получается однородная масса . Сковороду смазываю сливочным маслом грамм 50 так как сковорода небольшая и посыпаю масло сухарями молотыми , а на сухарики выкладываю кусочки небольшие яблока и сверху заливаю приготовленным тестом и в разогретую духовку на 30-35 минут Как зарумянится -вытаскиваю , а когда чуть остынет я переворачиваю на блюдо сковороду и пирог оказывается нижней стороной на верху . Как чуть остынет сверху посыпаю сахарной пудрой .Сливочное масло придает и вкус и аромат вместе с яблоками . Получается вкусно Готовность проверяю зубочисткой после 30 минутного выпекания. Если тесто сухое и не тянется . значит готов, а если вдруг — то пусть минут 5 еще посидит помучается в духовке Вот так Кусочки яблок я нарезаю мелко , чтобы были готовы.
Ника
И почему я раньше комментарии не прочла ((. Перевод продуктов и пустая трата времени. Не верится, что у кого-то могло вкусно получиться, т.к. такое количество муки просто невозможно «впихнуть» туда,!!! Какое там тягучее тесто, его замесить было-бы невозможно! Я добавляла меньше муки, но все равно есть это невозможно !!!!
Мария
Ужасный рецепт. И почему я раньше не прочла комментарии. Муки нереально много, тесто резина просто, дать бы это попробовать автору! Пора бы снять этот рецепт из интернета!!!