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Торт из кабачков с помидорами — удивительная закуска для гостей

Закуски

Кабачковый тортТорт из кабачков с помидорами – это самая удивительная закуска для гостей. С первого взгляда можно и не понять, что это закусочный кабачковый торт, да и рецепт его очень интересен, и понятен, благодаря фото и пошаговому описанию. В состав входят сыр, и зелень с помидорами.

Некоторые по ошибке подумают, что это десерт, но что он делает рядом с мясом и другим горячими блюдами на столе, ведь сладкое подают позже, когда заварен чай. В этот момент можете раскрыть тайну гостям, что такой торт приготовлен из кабачков. Это блюдо выглядит празднично и нарядно, поэтому подходит для любого торжества. Вкус торта запомнит каждый гость и наверняка попросит у вас рецепт.Кабачковый торт с помидорами

Необходимые продукты:

  • 450 грамм молодых кабачков,
  • 50 грамм молока,
  • 1 стакан муки,
  • 1 столов. л.  растительного масла в тесто + для обжаривания коржей,
  • 1 куриное яйцо,
  • 150 грамм майонеза,
  • 100 грамм плавленого сыра,
  • 2-3 шт. помидор,
  • 1-2 зубчика чеснока,
  • 0,5 пучка свежей зелени (петрушка, укроп),
  • по вкусу соль и перец.

ингредиенты для торта из кабачков

Как приготовить кабачковый торт с помидорами

Молодые кабачки натрем на терке (с овощей срежем только хвостики, так как молодые кабачки имеют тонкую кожуру и в них практически нет семечек). К кабачковой массе добавим одно куриное яйцо, чтобы коржи не разваливались на сковородке. Если торт будете готовить на большую компанию, то увеличьте вдвое количество кабачков и возьмите 2 крупных куриных яйца.

тертые кабачки с яйцом

Теперь в тесто отправим обычное молоко: разогревать и что-то с ним делать не нужно. Просто открываем пакет молока и используем его в тесто. Кабачковое тесто солим и перчим по вкусу.

вливаем молоко

Вливаем в тесто немного растительного масла, придаем вязкости и эластичности.

добавляем масло растительное

Когда все жидкие составляющие теста добавлены к кабачкам, пришло время всыпать муку. Перемешиваем тесто, чтобы не образовались комочки. Все готово, теперь можно печь коржи.

добавляем муку

Прогреваем масло на сковородке, льем 1-1,5 лодки масла, выкладываем ложками тесто, примерно 2-3 ложки и разравниваем, чтобы получился плоский корж. Начинаем жарить на среднем огне.

выпекаем коржи

Когда нижняя сторона коржа поджарится, переворачиваем большой лопаткой и дожариваем с обратной стороны. Жарим коржи по 4-5 минут с каждой стороны, лучше не спешить, чтоб коржи внутри хорошо прожарились.

обжариваем до золотистой корочки

Пока поджаренные коржи остывают, приготовим начинку: натрем плавленый сыр и к нему добавим чеснок.

трем чеснок

Заправим сырную начинку майонезом и хорошенько перемешаем до получения гладкой массы.

майонез для заправки сыра

Каждый кабачковый корж смазываем сырной начинкой, распределяя по всей площади.

смазываем каждый корж начинкой

Также поверх сыра кладем кубики нарезанных помидор и измельченную зелень. Вот такая начинка у нас получилась.

перекладываем помидорами и зеленью

Таким образом промазываем все коржи и складываем их друг на друга. Верхний корж украшаем в зависимости от вашей фантазии.

Торт закусочный из кабачков

Торту даем пропитаться в холодильнике около часа, а потом уже всех угощаем. Bon Appetite!

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Кабачковый торт
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