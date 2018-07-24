Торт из кабачков с помидорами – это самая удивительная закуска для гостей. С первого взгляда можно и не понять, что это закусочный кабачковый торт, да и рецепт его очень интересен, и понятен, благодаря фото и пошаговому описанию. В состав входят сыр, и зелень с помидорами.

Некоторые по ошибке подумают, что это десерт, но что он делает рядом с мясом и другим горячими блюдами на столе, ведь сладкое подают позже, когда заварен чай. В этот момент можете раскрыть тайну гостям, что такой торт приготовлен из кабачков. Это блюдо выглядит празднично и нарядно, поэтому подходит для любого торжества. Вкус торта запомнит каждый гость и наверняка попросит у вас рецепт.

Необходимые продукты:

450 грамм молодых кабачков,

50 грамм молока,

1 стакан муки,

1 столов. л. растительного масла в тесто + для обжаривания коржей,

1 куриное яйцо,

150 грамм майонеза,

100 грамм плавленого сыра,

2-3 шт. помидор,

1-2 зубчика чеснока,

0,5 пучка свежей зелени (петрушка, укроп),

по вкусу соль и перец.

Как приготовить кабачковый торт с помидорами

Молодые кабачки натрем на терке (с овощей срежем только хвостики, так как молодые кабачки имеют тонкую кожуру и в них практически нет семечек). К кабачковой массе добавим одно куриное яйцо, чтобы коржи не разваливались на сковородке. Если торт будете готовить на большую компанию, то увеличьте вдвое количество кабачков и возьмите 2 крупных куриных яйца. Теперь в тесто отправим обычное молоко: разогревать и что-то с ним делать не нужно. Просто открываем пакет молока и используем его в тесто. Кабачковое тесто солим и перчим по вкусу. Вливаем в тесто немного растительного масла, придаем вязкости и эластичности. Когда все жидкие составляющие теста добавлены к кабачкам, пришло время всыпать муку. Перемешиваем тесто, чтобы не образовались комочки. Все готово, теперь можно печь коржи. Прогреваем масло на сковородке, льем 1-1,5 лодки масла, выкладываем ложками тесто, примерно 2-3 ложки и разравниваем, чтобы получился плоский корж. Начинаем жарить на среднем огне. Когда нижняя сторона коржа поджарится, переворачиваем большой лопаткой и дожариваем с обратной стороны. Жарим коржи по 4-5 минут с каждой стороны, лучше не спешить, чтоб коржи внутри хорошо прожарились. Пока поджаренные коржи остывают, приготовим начинку: натрем плавленый сыр и к нему добавим чеснок. Заправим сырную начинку майонезом и хорошенько перемешаем до получения гладкой массы. Каждый кабачковый корж смазываем сырной начинкой, распределяя по всей площади. Также поверх сыра кладем кубики нарезанных помидор и измельченную зелень. Вот такая начинка у нас получилась. Таким образом промазываем все коржи и складываем их друг на друга. Верхний корж украшаем в зависимости от вашей фантазии. Торту даем пропитаться в холодильнике около часа, а потом уже всех угощаем. Bon Appetite!

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